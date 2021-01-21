21.01.2021 (08:30)

Подготовка к новому конкурсу АрМИ «Тактический стрелок» стартовала с разведчиками ВВО в Забайкалье

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае начали подготовку к новому конкурсу Армейских международных игр 2021 года «Тактический стрелок».

Разведчики ежедневно выполняют комплекс индивидуальных подготовительных упражнений, а также проходят дистанцию с выполнением стрельбы в одиночном порядке и в составе боевых двоек. Во время тренировки военнослужащие осуществляют стрельбу по мишеням из неудобных положений со сменой стрелкового оружия, выбирая при этом наиболее приоритетные цели.

Для создания более сложной тактической обстановки используются мишени различного типа и сооружения, установленные в границах специально подготовленной площадки.

При этом, военнослужащие стреляют из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ, оснащенных вспомогательными креплениями для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием.

Всего на занятиях в рамках подготовки к конкурсу принимает участие около 100 военнослужащих разведывательных подразделений ВВО.

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