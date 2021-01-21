21.01.2021 (08:30)

В Хабаровском крае с военнослужащими соединения инженерных войск ВВО состоялось первое тактико-специальное учение в новом 2021 году

В Хабаровском крае с военнослужащими соединения инженерных войск Восточного военного округа состоялось первое тактико-специальное учение в новом 2021 году.

Военные инженеры отработали задачи по проведению инженерной разведки с применением современных миноискателей «Коршун», а также дистанционному подрыву различных взрывных устройств, оставленных «противником». Для доставки к месту подрыва накладного заряда был использован робот оснащенный манипулятором с управлением по радиоканалу.

Для дистанционного обследования зданий также был задействован робот военного назначения. Оператор с помощью видеокамеры установленной на телеуправляемой платформе осмотрел ряд помещений, обнаружив растяжки и несколько взрывных устройств, которые были уничтожены инженерно-штурмовым подразделением.

Кроме того, военнослужащие инженерного соединения отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, находившихся в зданиях.

Целью проведения тактико-специального учения стало совершенствование навыков военнослужащих инженерных подразделений по разминированию в городских условиях.

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