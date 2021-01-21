21.01.2021 (08:00)

Более 2000 военнослужащих объединения ВВС и ПВО ВВО получили вакцину «Спутник-V» от коронавирусной инфекции

На сегодняшний день процесс вакцинирования первым компонентом препарата «Спутник-V» прошли более 2000 военнослужащих объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, в том числе порядка 1000 - провакцинированы вторым компонентом вакцины.

На Дальнем Востоке прививание военнослужащих в соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО ВВО от коронавирусной инфекции проводится в Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях.

Вакцинирование осуществляется внутримышечно с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных медицинских инструментов, стерильных приборов.

Перед началом каждой процедуры сотрудники военных медицинских учреждений проходят обязательный инструктаж, а вакцинируемые военнослужащие - комплексный медицинский осмотр.

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