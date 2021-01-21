21.01.2021 (06:30)

В Учебном центре Подводных сил Тихоокеанского флота проведена тренировка с экипажами кораблей вспомогательного флота

На Камчатке в Учебном центре Подводных сил ТОФ прошла тренировка с экипажами кораблей и судов вспомогательного флота по борьбе за живучесть.

Личный состав отрабатывал действия при возникновении аварийных ситуаций на судне, в том числе при пожаре и поступлении забортной воды.

В ходе тренировки личный состав выполнил комплекс мероприятий по тушению пожара и заделыванию пробоины в корпусе. Кроме того, в бассейне Учебного цента экипажи отработали порядок посадки на надувной спасательный плот.

Оттачивание действий личного состава при возникновении различных аварийных ситуаций в море является обязательным элементом подготовки всех экипажей кораблей и судов ТОФ.

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