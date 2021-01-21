21.01.2021 (06:00)

В Приморском крае подразделения соединения морской пехоты ТОФ приступили к выполнению учебно-тренировочных прыжков с парашютом

Военнослужащие на практике выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров с транспортных самолетов Ан-26.

Перед выполнением практических прыжков с парашютом военнослужащие прошли наземную подготовку в ходе которой изучили парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также на универсальном тренажере до автоматизма отработали все элементы прыжка.

Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.

До конца этой недели морские пехотинцы совершат более 100 прыжков с парашютами Д-10 и «Арбалет-2» в полной боевой выкладке со штатным оружием.

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