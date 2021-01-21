21.01.2021 (07:00)

С воспитанниками Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге проведена тренировка по управлению кораблем на штурманском тренажере

В преддверии Дня штурмана ВМФ России, который будет отмечаться 25 января, в Санкт-Петербургском Нахимовском военно-морском училище с воспитанниками 10 класса проведена состоялась тренировка по штурманскому делу. Занятие проводилось с использованием учебного тренажера по управлению маломерным судном. По условиям задания «нахимовцы» должны были привести корабль в заданную точку. Для этого они самостоятельно наносили на навигационную карту исходную обстановку, решали задачу по определению курса корабля в указанную точку и отдавали команды рулевому на движение по утвержденному курсу. В процессе движения происходила корректировка при помощи использования береговых ориентиров. Таким образом, в ходе занятия нахимовцы закрепили на практике теоретические знания по вопросам навигационной прокладки и способам определения места в море.

Ведущим направлением в обучении воспитанников Нахимовского военно-морского училища является военно-морская подготовка. В течение всего обучения нахимовцы получают знания и умения по основам военно-морского дела. Одним из разделов морской подготовки является кораблевождение, где нахимовцы учатся выполнять простую навигационную прокладку, то есть отображать на морской навигационной карте движение своего корабля. К концу десятого класса все нахимовцы с легкостью справляются с подобными заданиями. Это говорит о высоком уровень подготовки в военно-морском деле и об их заинтересованности к военно-морской службе. Изучение курса военно-морской подготовки способствует повышению мотивации нахимовцев на поступление в высшие военно-морские училища.

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