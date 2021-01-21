21.01.2021 (07:30)

Российские специалисты МПЦ подготовят 30 саперов для Народной армии Лаоса

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ) приступили к обучению военнослужащих Народной армии Лаоса в провинции Сиенгхуанг.

В числе обучающихся 30 представители военно-инженерных подразделений Народной армии Лаоса.

Обучение продлится в течение двух месяцев, военнослужащим, завершившим программу, будут вручены свидетельства установленного образца. В программе – изучение российских средств поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, средства защиты и снаряжение сапера, современные стандарты гуманитарного разминирования, правила обезвреживания и уничтожения взрывоопасных предметов.

В ходе обучения будет задействована учебно-материальная база филиала МПЦ ВС РФ в Лаосе, в том числе переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, глубинный металлодетектор МГ-1, переносной искатель проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и др.

В Филиале МПЦ ВС РФ за предыдущие годы подготовлены 39 военнослужащих для Народной армии Лаоса.

Кроме того военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в районе аэродрома «Тхонгхайхин» провинции Сиенгхуанг. На сегодняшний день обнаружили более 310 взрывоопасных предметов. При этом общая очищенная саперами площадь составляет 2 гектара местности.

Особенностью разминирования в данном районе является залегание обнаруживаемых боеприпасов на глубине до 170 сантиметров и большое количество ферромагнитных элементов, что существенно осложняет поиск и идентификацию ВОП.

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