21.01.2021 (05:00)

В Йошкар-Олинском ракетном соединении проводится плановая вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Йошкар-Олинском ракетном соединении проводится плановая вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции

В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) на добровольной основе проводится вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцину получают военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

При проведении вакцинации и введении первого компонента вакцины случаев осложнений или непереносимости прививки не было. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами поведения при вакцинации, которыми категорически запрещены интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки в течение пяти суток после прививки.

После завершения вакцинации, каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

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