21.01.2021 (05:00)
Более 2,3 тыс. человек обратилось за помощью в пункт приема граждан в Нагорном Карабахе
В Степанакерте продолжает работу пункт приема граждан, где организована «горячая линия» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. Их поиск осуществляется российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.
Всего за помощью в пункт приема граждан обратилось более 2 320 человек, в том числе 575 – по телефону «горячей линии».
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