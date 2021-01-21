21.01.2021 (05:00)

Более 2,3 тыс. человек обратилось за помощью в пункт приема граждан в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 2,3 тыс. человек обратилось за помощью в пункт приема граждан в Нагорном Карабахе

В Степанакерте продолжает работу пункт приема граждан, где организована «горячая линия» по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. Их поиск осуществляется российским миротворческим контингентом во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон. Все обращения фиксируются, заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратилось более 2 320 человек, в том числе 575 – по телефону «горячей линии».

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