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21.01.2021 (03:00)

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота провели флешмоб с учебными минами

На торжественных мероприятиях, посвященных профессиональному празднику, военнослужащие отдельного морского инженерного полка Балтийского флота провели необычный флешмоб.

Прямо на полковом плацу военные инженеры выложили из учебных противотанковых мин дату: «320 лет» - именно столько исполнилось инженерным войсками Вооруженных сил Российской Федерации.

Затем военнослужащие громко поздравили ветеранов и всех, кто служил и служит в инженерных войсках, с профессиональным праздником.

В этот день в инженерном полку состоялось построение личного состава, вынос Боевого знамени полка и исторических знамен прославленных инженерных частей, штурмовавших в 1945 году г. Кёнигсберг. Затем у мемориала героям-инженерам состоялось торжественное возложение венка и цветов к Вечному огню.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Инженерные войска , Западный военный округ
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