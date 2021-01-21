21.01.2021 (00:00)

Сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации отмечают 320-ю годовщину со дня образовани

Эта памятная дата установлена Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом Министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

Инженерные войска внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. За проявленные мужество и героизм государственных наград и почетных наименований удостоены 969 инженерных соединений и частей, 196 из которых стали гвардейскими.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений инженерных войск видов, родов войск и войск не входящих в виды и рода войск Вооруженных Сил. Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

В войска поставляются современные средства инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средства преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий. Также продолжается поставка робототехнических средств разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др.

Среди задач инженерного обеспечения разминирование занимает особое место. Данная задача выполняется инженерными войсками постоянно, как в боевых условиях, так и в мирное время.

Российские саперы имеют богатый опыт выполнения задач. В ходе четырех командировок в Сирии разминированы города Пальмира (дважды), Алеппо и Дейр-эз-Зор. Третий год подряд осуществляют гуманитарное разминирование Лаоса и обучения лаосских военнослужащих.

С ноября прошлого года выполняет задачи по очистке от взрывоопасных предметов местности и проверке маршрутов движения на территории Нагорного Карабаха.

На сайте военного ведомства к 320-летию Инженерных войск опубликован специальный мультимедийный раздел, посвященный этой славной дате. Со страниц раздела пользователи могут ознакомиться с героическими делами воинов-инженеров в годы Великой Отечественной войны, с боевыми буднями инженерных войск в мирные послевоенные годы, с современным состоянием войск, а также с основными образцами специальной техники, стоящей на вооружении. В разделе представлена обширная фотогалерея, иллюстрирующая современный ратный труд инженерных подразделений, воинов-саперов, штурмовиков.

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