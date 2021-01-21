21.01.2021 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 января 2021 г. № 20
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.
Созданная в 1701 году по указу Петра I инженерная школа положила начало героической летописи войск, которые на протяжении всего этого времени неизменно демонстрируют верность Отчизне, мужество и самоотверженность.
В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов подвиги и ежедневный ратный труд военных инженеров в немалой степени способствовали достижению Победы над немецко-фашистскими захватчиками. На протяжении своей славной истории военные инженеры не раз подтверждали свое мастерство, преданность воинскому долгу и присяге, в самых сложных условиях боевой обстановки с честью выполняли возложенные на них ответственные задачи.
Сегодня личный состав инженерных войск продолжает славные традиции предшественников, постоянно совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высокий профессионализм, решительность и отзывчивость в ходе гуманитарных миссий, во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Уверен, что инженерные войска и впредь будут активно способствовать укреплению обороноспособности нашей Родины.
Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо России!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу