21.01.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 января 2021 г. № 20

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

21 января в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День инженерных войск.

Созданная в 1701 году по указу Петра I инженерная школа положила начало героической летописи войск, которые на протяжении всего этого времени неизменно демонстрируют верность Отчизне, мужество и самоотверженность.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов подвиги и ежедневный ратный труд военных инженеров в немалой степени способствовали достижению Победы над немецко-фашистскими захватчиками. На протяжении своей славной истории военные инженеры не раз подтверждали свое мастерство, преданность воинскому долгу и присяге, в самых сложных условиях боевой обстановки с честью выполняли возложенные на них ответственные задачи.

Сегодня личный состав инженерных войск продолжает славные традиции предшественников, постоянно совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высокий профессионализм, решительность и отзывчивость в ходе гуманитарных миссий, во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Уверен, что инженерные войска и впредь будут активно способствовать укреплению обороноспособности нашей Родины.

Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и добросовестный труд!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо России!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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