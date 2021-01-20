20.01.2021 (23:31)

В Военно-медицинской академии внедрена новейшая система гибридной визуализации

Впервые в Академии появилась возможность дополнять данные однофотонной эмиссионной томографии рентгеновской компьютерной томографией. На новом оборудовании возможно выполнение всего спектра традиционных радионуклидных исследований, как в обычном режиме сцинтиграфии, так и в виде совмещенной ОФЭКТ/КТ. На данный момент доступны для проведения следующие методики: исследование костей скелета, щитовидной и паращитовидной желёз, легких, печени, почек, лимфатической системы, головного мозга, исследования с мечеными эритроцитами и аутолейкоцитами, исследования перфузии миокарда в покое и при нагрузке, исследования щитовидной железы и всего тела с радиоактивным йодом, исследования надпочечников.

Такая система позволяет значительно расширить спектр диагностических возможностей для военнослужащих и льготного контингента Министерства обороны.

Это даёт возможность совместить данные сцинтиграфии и анатомические изменения в области накопления радиофармпрепарата, что повышает диагностическую значимость всех выполняемых методик.

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