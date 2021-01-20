20.01.2021 (23:20)

Военнослужащие ЗВО окажут помощь в проведении более 10 экспедиций «Русского географического общества»

В текущем году военнослужащие Западного военного округа окажут помощь в проведении более 10 экспедиций «Русского географического общества».

«Созданный в Западном военном округе региональный отдел Центра содействия реализации проектов Всероссийской общественной организации «Русского географического общества» окажет помощь в подготовке, проведении и материально-техническом обеспечении более 10 экспедиций общественной организации, которые пройдут в текущем году в акватории Финского залива, Чудского озера и реки Невы», - отметил начальник регионального центра управления штаба ЗВО полковник Теймураз Чеботарев.

Среди спланированных экспедиций – поиск места гибели судов «Таллинского перехода», обследование дна акватории Чудского озера (экспедиция посвящена 800-летию А.Невского), изучение островов Финского залива и др.

В ходе совещания, посвящённого планированию экспедиций, был установлен порядок взаимодействия региональных отделений «Русского географического общества» с военнослужащими соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

Кроме того, представители «Русского географического общества» проведут в воинских частях ЗВО просветительские акции, научные конференции, пригласят военнослужащих к участию в экспедициях, научных исследованиях и т.д.

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