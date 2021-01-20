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20.01.2021 (23:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе прошел турнир по баскетболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.

В турнире, который проходил в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ, приняли участие 10 команд. По условиям проведения состязания, команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.

По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла 6 мотострелковая рота, второе место – рота охраны, команда ремонтной роты первое место.

Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую зачётную таблицу.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Спорт
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