20.01.2021 (22:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА завоевал «серебро» на этапе Кубка Европы по бобслею

На минувшей неделе в Инсбруке (Австрия) прошел IV этап Кубка Европы по бобслею, ставший серебряным для представителя Центрального спортивного клуба Армии.

Рядовой спортивной роты ЦСКА Георгий Кузьменко, выступив с Александром Бредихиным, Владиславом Жаровцевым и Николаем Козловым в составе четверки, стал серебряным призером IV этапа Кубка Европы по бобслею, прошедшем в Австрии.

Экипаж Кузьменко показал в сумме двух попыток (51,57 + 51,76) результат 1 минута 43,33 секунды. Первенствовали спортсмены из Германии, показавшие время 1 минута 42,68 секунды (51,21 + 51,47).

На третью ступень пьедестала почета поднялся экипаж латвийцы Дэвида Кауфманиса, отставшего от немцев на 0,92 секунды (51,80 + 51,80).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице