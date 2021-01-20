20.01.2021 (23:00)

В инженерные войска продолжается поставка робототехнических средств разминирования и пожаротушения

Продолжается поставка робототехнических средств разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». Так всего в инженерные войска поставлено 15 единиц МРТК-Р «Уран-6» и 7 единиц МРТК-П «Уран-14». В текущем году в инженерные подразделения спланировано к поставке 20 единиц «Уран-6» и 17 единиц «Уран-14».

«Уран-6» предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.

«Уран-14» представляет собой роботизированный комплекс пожаротушения. Он передвигается с помощью гусениц и дистанционного управления. Комплекс позволяет производить работы в зонах высоких температур, которые недоступны пожарным.

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