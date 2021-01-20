20.01.2021 (22:30)

Военнослужащие морского инженерного полка Северного флота приступили к отработке практических навыков в условиях Арктики

В преддверии своего профессионального праздника – Дня инженерных войск – военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели первые практические занятия на местности в условиях Крайнего Севера и Арктики.

В ходе занятия были отработаны действия отряда обеспечения движения мотострелковых подразделений в Заполярье.

Группа разведки и разминирования, действующая в составе отряда обеспечения движения на бронетранспортере БТР-82А, выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения с помощью комплекта средств разведки и разминирования.

Приданное отряду обеспечения движения мотострелковое отделение отразило внезапную атаку диверсионной группы условного противника.

После чего инженерная машина разграждения ИМР-2, самоходная реактивная установка разминирования УР-77 и дорожно-мостовая группа на машинах с элементом тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 продолжили движение в назначенный район для обеспечения безопасного марша мотострелковых подразделений.

В ходе проведения занятия инженеры показали высокий профессионализм и слаженность действий.

Военнослужащие инженерных подразделений Северного флота ежегодно принимают участие в обеспечении учений сил и войск флота в Арктике, на побережье континента и островах Северного Ледовитого океана.

В 2020 году инженеры Северного флота провели инженерное обеспечение межвидового тактического учения на Таймыре, других плановых мероприятий боевой подготовки на необорудованном побережье на Чукотке, архипелагах Новосибирские острова, Северная и Новая Земля, а также на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

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