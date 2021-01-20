20.01.2021 (22:00)

В Башкирии открыли мемориальную доску кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды

В Башкирии открыли мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Красного Знамени и Красной Звезды, полному кавалеру ордена Отечественной войны Даяну Мурзину в честь 100-летия со дня рождения.

Три мраморных плиты с изображением участника войны и с описанием его регалий разместили на фасаде здания Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа, в котором учился Даян Мурзин.

В торжественной церемонии приняли участие представители военного комиссариата региона и администрации, ветераны военной службы и юнармейцы.

Кроме того, в образовательных учреждениях Бакалинского района в режиме онлайн прошли уроки мужества, исторические викторины, конкурсы стихотворений и песен в память о Даяне Мурзине. Юнармейцы также сегодня возложили цветы к могиле фронтовика на Аллее Героев.

Даян Баянович Мурзин - уроженец Бакалинского района Башкортостана. Окончил педагогическое училище. В 1940 году призван в ряды Красной Армии и направлен в школу по подготовке среднего командного состава в Прибалтике. В 1941 году -выпускник Рижского военного училища. В боевых действиях Даян Баянович участвовал с 22 июня 1941 года. В октябре 1941 года вступил в партизанский отряд в Белоруссии и был назначен командиром отряда. В одном из боёв был ранее и только благодаря помощи местных жителей выжил. В августе 1944 года Даян Мурзин заброшен в глубокий тыл врага в Чехословакию, где стал командиром партизанской бригады. Ему удавалось собирать отряды в 300-500 человек, наносить внезапные удары по противнику в его тылу. За голову Даяна Мурзина Рейхстаг назначал 3 миллиона рейхсмарок.

Под командованием Даяна Мурзина выведены из строя десятки воинских эшелонов, захвачен аэродром с 18-ю боевыми самолётами, подбито 19 танков, более 200 автомашин, взорвано 19 железнодорожных мостов, убито и ранено свыше 4000, взято в плен 245 солдат и офицеров гитлеровской армии.

Даян Баянович скончался в 2012 году, ему был 91 год.

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