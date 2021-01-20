20.01.2021 (21:30)

Элементы штыковой атаки времён Суворова продемонстрировала рота Почетного караула ЗВО в честь своего 60-летия в Санкт-Петербурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Элементы штыковой атаки времён Суворова продемонстрировала рота Почетного караула ЗВО в честь своего 60-летия в Санкт-Петербурге

Сегодня у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга впервые за полтора года противоэпидемиологических ограничений состоялась торжественная церемония развода роты Почётного караула Западного военного округа, посвящённая 60-й годовщине формирования подразделения.

Развод открыл военный оркестр штаба ЗВО, который исполнил военные марши различных эпох. Знамённая группа продемонстрировала Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых Сил РФ и флаг Санкт-Петербурга.

После состоялся плац-концерт военнослужащих, облачённых в особую парадную форму одежды, которая шита нитями пятипроцентного золочения. Солдаты продемонстрировали строевые приёмы с оружием как одиночно, так и в составе подразделения. Среди приёмов – известные «Мясорубка», «Комбайн», «Поршень», во время выполнения которых демонстрируются стилизованные элементы штыковой атаки времён Александра Суворова, кручение карабина с многочисленными оборотами в воздухе или вокруг своей оси и др.

Главная особенность плац-концерта – виртуозное владение военнослужащими 7,62-мм самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года, специально модернизированными для роты ЗВО. Части и механизмы карабинов хромированы, а деревянные элементы выполнены из дерева белых пород.

Завершил плац-концерт и церемонию развода торжественный марш знамённой группы и роты Почётного караула в сопровождении оркестра штаба округа.

20 января 1961 г. приказом командующего войсками ордена Ленина Ленинградского военного округа была сформирована рота почетного караула. В 1983 г. была образована 165-я отдельная стрелковая рота Почетного караула.

В настоящее время это подразделение обеспечивает проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе страны.

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