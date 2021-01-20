20.01.2021 (21:15)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО впервые использовали робота-сапера «Уран-6» на учении в Воронежской области

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа в преддверии 320 годовщины инженерных войск впервые использовали робототехнический комплекс «Уран-6» на учении в Воронежской области.

Комплекс был применен в рамках тактического учения на специальном полигоне, имитирующем действия войск в населенном пункте.

По замыслу учения, «противник» занял оборону в населенном пункте и провел сплошное минирование подступов и прилегающих дорог на пути следования танковых войск.

Военные инженеры при помощи провели инженерную разведку местности, уничтожили заложенные мины, организовали переправу с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3М и дали возможность танковым подразделениям занять главенствующую высоту. Инженерно-штурмовые и разведывательные подгруппы в новых костюмах защиты ОВР-2 02 уничтожили «противника» в населенном пункте и провели сплошную очистку местности с использованием роботизированного комплекса «Уран-6».

Учение прошло в ходе подготовки к масштабной проверке боевой готовности войск армии в новом периоде обучения, где межвидовая группа мотострелковых и танковых подразделений смогла взаимодействовать с новым комплексом дистанционного разминирования.

Робототехнический комплекс «Уран-6» применяется для сплошного разминирования местности. Комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 800 метров. Комплекс оснащен 4 видеокамерами, обеспечивающими обзор в 360 градусов. «Уран-6» способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограмм тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 метра и ров шириной 1,5 метра.

Комплекс имеет боевой опыт применения в нескольких современных локальных конфликтах.

Всего к учению привлекалось свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и бронетранспортеры БТР-82А, машины разграждения ИМР-2, самоходных установки разминирования УР-77, танки Т-72Б3 с противоминными тралами.

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