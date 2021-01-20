20.01.2021 (21:00)

В 2020 году военные инженеры ЦВО обрушили 175 списанных зданий и сооружений

175 списанных зданий и сооружений 19 военных городков обрушили специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) в регионах дислокации воинских частей и учреждений военного округа в 2020 году.

В том числе в 2020 году в соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации по очистке территорий военных городков в районе города Норильск (Красноярский край) и аэродрома Алыкель подразделения инженерных войск ЦВО в составе сводного отряда ликвидации экологического ущерба успешно выполнили задачи по обрушению взрывным способом трех списанных нежилых девятиэтажных домов.

Всего к обрушению списанных зданий и сооружений привлекалось около 100 специально подготовленных военнослужащих контрактной службы и около 30 единиц военной и специальной техники парка вооружения инженерных войск.

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный указом президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням РФ.

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