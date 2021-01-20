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20.01.2021 (20:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие учились действовать в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ в составе отделений отработали нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта и преодолевали заражённые участки местности, после чего были отработаны элементы специальной обработки обмундирования, стрелкового оружия, и снаряжения от радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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