20.01.2021 (20:30)

В Подмосковье инженеры танковой армии ЗВО приняли участие в Дне специалиста в преддверии профессионального праздника

В Московской области на полигоне Головеньки инженерные подразделения гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели День специалиста в преддверии дня Инженерных войск Российской Федерации.

Военнослужащие инженерных подразделений провели инженерную разведку, скрытие важных районов, установку минно-взрывных заграждений, проделывание проходов в лесных завалах с применением инженерных машин разграждения ИМР-3М, подрыв льда.

Инженеры выполнили задачу по устройству противотанкового рва взрывным способом, а также осуществили подрыв управляемого минного поля.

Всего в занятиях в рамках Дня специалиста было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц вооружения и военной техники.

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