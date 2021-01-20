20.01.2021 (20:30)
В Подмосковье инженеры танковой армии ЗВО приняли участие в Дне специалиста в преддверии профессионального праздника
В Московской области на полигоне Головеньки инженерные подразделения гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели День специалиста в преддверии дня Инженерных войск Российской Федерации.
Военнослужащие инженерных подразделений провели инженерную разведку, скрытие важных районов, установку минно-взрывных заграждений, проделывание проходов в лесных завалах с применением инженерных машин разграждения ИМР-3М, подрыв льда.
Инженеры выполнили задачу по устройству противотанкового рва взрывным способом, а также осуществили подрыв управляемого минного поля.
Всего в занятиях в рамках Дня специалиста было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц вооружения и военной техники.
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