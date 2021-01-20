20.01.2021 (20:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО помогли в оборудовании иорданей и проведении купаний граждан в Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа помогли оборудовать иордани для купания военнослужащих и членов семей в Воронежской области.

Сотрудники военной полиции и автоинспекции организовали подходы к местам купания, а также совместно со специалистами МЧС России сопровождали военнослужащих, членов семей и граждан при купании. Глубина купелей достигали до 1,5 метров.

Накануне праздника Крещения Господня 100% мест для купания были оборудованы деревянными настилами, помостами и сходными трапами.

В условиях резкого похолодания и сниженного порога климатической нормы до 24 градусов также были развернуты дополнительные пункты обогрева. Для удобства обогрева и переодевания все места купаний оборудованы отапливаемыми палатками. В палатках поддерживается тепло и установлены термосы с горячим чаем. В местах проведения крещенских купаний дежурили специалисты медицинской службы.

Всего в 7 регионах Западного военного округа в местах базирования воинских частей общевойсковой армии было организовано около 30 иорданей для купания в праздник Крещения.

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