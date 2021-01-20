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20.01.2021 (20:00)

В Самарском гарнизоне сотрудники ВАИ провели акцию «Автошина»

В Самарском гарнизоне сотрудниками территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа проведена акция «Автошина».

Мероприятие проводилось в целях пресечения использования военных транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Военные автоинспекторы проверили состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов. Кроме того, проверены правильность установки дисков, наличие всех гаек (болтов) и шпилек крепления.

Акция проводилась с 18 по 20 января. Сотрудники ВАИ проверили около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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