20.01.2021 (19:45)

Свыше 1 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО принимает участие в крещенской службе в Главном храме ВС РФ

Свыше 1 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа принимают участие в крещенской службе в Главном храме Вооруженных Сил РФ.

Еще в службе принимают участие подразделения воздушно-десантных войск, а также жители и гости Москвы и Московской области. После завершения молебна, военнослужащие пройдут крестным ходом, где затем примут участие в крещенском купании.

«Православные традиции всегда находили горячий отклик у военнослужащих. Крещение Господне очень значимый праздник, который празднуется военными. Уверен, что военнослужащие танкового объединения, которые сегодня стоят в Главном храме ВС РФ, получат духовный заряд вдохновения и почувствуют неразрывную связь с нашими историческими и православными традициями», - сказал командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«Мероприятия проводятся с неукоснительным выполнением мер по недопущению новой коронавирусной инфекции», - отметил заместитель командующего по военно-политической работе полковник Владимир Румянцев.

Он добавил, что для организации участия в вышеперечисленных мероприятиях организованна полевая кухня, а также медицинское обеспечение.

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