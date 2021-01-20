20.01.2021 (19:30)

За крещенскую ночь свыше 2 тыс. военнослужащих ЗВО, а также жителей и гостей Москвы и области приняли участие в крещенских купаниях на территории Главного храма ВС РФ

В православный праздник Крещения Господня на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации в подготовленной заранее купели военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа, жители и гости Москвы и Московской области приняли участие в обряде омовения.

Священник благословил верующих на купание. Несмотря на мороз, желающих осенить себя крестным знамением в ледяной воде нашлось немало. Всего окунулось в купель за крещенскую ночь более 2 тыс. человек.

Вблизи купели были оборудованы палатки для обогрева, где каждый мог согреться горячим чаем. Мероприятия проводились с неукоснительным выполнением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице