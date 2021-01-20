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20.01.2021 (19:30)

За крещенскую ночь свыше 2 тыс. военнослужащих ЗВО, а также жителей и гостей Москвы и области приняли участие в крещенских купаниях на территории Главного храма ВС РФ

В православный праздник Крещения Господня на территории Главного Храма Вооруженных сил Российской Федерации в подготовленной заранее купели военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа, жители и гости Москвы и Московской области приняли участие в обряде омовения.

Священник благословил верующих на купание. Несмотря на мороз, желающих осенить себя крестным знамением в ледяной воде нашлось немало. Всего окунулось в купель за крещенскую ночь более 2 тыс. человек.

Вблизи купели были оборудованы палатки для обогрева, где каждый мог согреться горячим чаем. Мероприятия проводились с неукоснительным выполнением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Главный храм ВС РФ , Религия
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