20.01.2021 (19:00)

В Академии Генштаба стартовал учебно-методический сбор с научно-педагогическими работниками

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ начался учебно-методический сбор с научно-педагогическими работниками.

«Мы подведем итоги завершившегося периода обучения, обсудим вопросы образовательной, методической и научной деятельности, а также совершенствование профессиональной подготовки наших сотрудников», — сказал, открывая сбор, руководитель военного вуза генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Он отметил, что ушедший год академия завершила без срывов учебного процесса и продолжает работать в плановом порядке, осваивать новые технологии обучения.

В течение трех дней с докладами по тематике сбора выступят лучшие специалисты академии, приглашенные эксперты из других вузов, а также представители округов, флотов и органов военного управления. Ряд мероприятий пройдет на базе высокотехнологичных залов Центра военных игр вуза. Сбор завершится преподавательским конкурсом на лучшее решение оперативной летучки и награждением его призеров.

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