Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2021 (18:30)

В Министерстве обороны прошло совещание по внедрению новых способов действий воинских подразделений

В Министерстве обороны прошло совещание по внедрению в систему боевой подготовки войск (сил) новых способов действий подразделений, с учетом применения имеющихся на вооружении ВС РФ беспилотных летательных аппаратов.

В ходе совещания заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал специалистов Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и беспилотной авиации. Они доложили предложения по внедрению в систему боевой подготовки ВС РФ обучению подразделений новым способам действий с учетом поступающих на вооружение БпЛА и результаты оперативных расчетов, показывающих преимущества применения подразделений с БпЛА против применения этих же подразделений без БпЛА.

По итогам совещания замглавы военного ведомства обратил внимание на учет вопросов взаимодействия подразделений с БпЛА между собой по совместно решаемым задачам, вопросов противодействия БпЛА противника, а также вопросам обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами ВС РФ.

Справочно:
В ВС РФ организована и проводится работа по внедрению в боевую подготовку подразделений Сухопутных войск новых способов действий с учетом применения имеющихся на вооружении и перспективных комплексов с БпЛА.
Разработана и введена в действие программа подготовки подразделений, оснащенных комплексами с БпЛА.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false