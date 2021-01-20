20.01.2021 (18:30)
В Министерстве обороны прошло совещание по внедрению новых способов действий воинских подразделений
В Министерстве обороны прошло совещание по внедрению в систему боевой подготовки войск (сил) новых способов действий подразделений, с учетом применения имеющихся на вооружении ВС РФ беспилотных летательных аппаратов.
В ходе совещания заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал специалистов Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, Воздушно-десантных войск и беспилотной авиации. Они доложили предложения по внедрению в систему боевой подготовки ВС РФ обучению подразделений новым способам действий с учетом поступающих на вооружение БпЛА и результаты оперативных расчетов, показывающих преимущества применения подразделений с БпЛА против применения этих же подразделений без БпЛА.
По итогам совещания замглавы военного ведомства обратил внимание на учет вопросов взаимодействия подразделений с БпЛА между собой по совместно решаемым задачам, вопросов противодействия БпЛА противника, а также вопросам обеспечения электромагнитной совместимости с радиоэлектронными средствами ВС РФ.
Справочно:
В ВС РФ организована и проводится работа по внедрению в боевую подготовку подразделений Сухопутных войск новых способов действий с учетом применения имеющихся на вооружении и перспективных комплексов с БпЛА.
Разработана и введена в действие программа подготовки подразделений, оснащенных комплексами с БпЛА.