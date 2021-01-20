20.01.2021 (18:15)

Юнармейцы Астрахани приняли эстафету Всероссийской акции «Граффити Победы»

Юнармейцы Астрахани приняли эстафету Всероссийской акции «Граффити Победы». В конце января на улице Адмиралтейская, 45 на бетонной поверхности берегоукрепления появится рисунок, символизирующий связь поколений. Юные художники представят общественности арт-объект с изображением юнармейца и ветерана.

«Юнармейцы не словом, а делом показывают, насколько молодому поколению важна память о подвиге советского солдата. Уличный рисунок станет символом нескольких поколений. Воспитанники юнармейского движения с гордостью зовут себя наследниками Великой Победы. И для сохранения исторической памяти ребята делают все возможное. Участвуют в поисковых экспедициях, исследуют архивы, реализовывают памятно-мемориальные мероприятия», — рассказал заместитель начальника Главного штаба по проектной деятельности движения «Юнармия» Антон Кузнецов.

Граффити Победы реализуется в рамках масштабного проекта Минобороны России «Дорога памяти». Всероссийская акция посвящена подвигу ветеранов Великой Отечественной войны. Рисунки, созданные руками юнармейцев, с изображениями героев уже есть в Перми, Краснодаре, Анапе, Туапсе, Магасе, Махачкале и многих других городах.

Появление патриотического граффити в Астрахани с огромным энтузиазмом поддержали и местные власти. Полностью рисунок будет готов 26 и 27 января. В эти же даты состоится встреча представителей Главного штаба Юнармии с местными активистами. Ребята расскажут о своих достижениях и узнают о планах на 2021 год.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тыс. детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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