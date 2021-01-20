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20.01.2021 (18:00)

Сквер инженерных войск создадут в подмосковном парке «Патриот»

В Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония закладки камня на месте будущего Сквера инженерных войск России.

На церемонии присутствовал начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, руководящий состав и военнослужащие инженерных войск, ветераны.

«Создание Сквера военных инженеров – это дань памяти героическим подвигам наших предков, сложивших свои головы на полях сражений во все времена и столетия. Сквер будет олицетворять силу и мощь Инженерных войск России и призван запечатлеть в памяти поколений важность и значимость вклада военных инженеров в победы русского оружия», – отметил начальник инженерных войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В «Сквере военных инженеров» планируется представить семь исторических периодов развития инженерных войск России. На каждом из этих участков планируется разместить основной памятник, в котором запечатлеть характерные для каждого периода образы военных инженеров рядового состава, выполняющих боевые задачи по предназначению.

У основного памятника намечено произвести укладку символических камней с надписями, отражающими ключевые события каждого периода, в которых наиболее ярко отразилась роль российских инженерных войск (битвы, сражения, штурм крупнейших укрепленных городов и районов).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , Парк Патриот
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