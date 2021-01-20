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20.01.2021 (17:55)

Ракетно-стрелковая конференция в объединении ПВО-ПРО началась в формате пленарного заседания

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил проходит ракетно-стрелковая конференция. Первый день прошёл в управлении армии в формате пленарного заседания. Участие приняли около 130 человек. В их числе командный состав Воздушно-космических сил, войск ПВО-ПРО, армии, вузов Воздушно-космических сил, а также предприятий промышленности.

Заседание открыл командующий армией генерал-лейтенант Андрей Демин. Он поблагодарил всех, кто смог собраться в период нелегкой эпидемиологической обстановки и отметил важность подобных мероприятий.

В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов: проведенные в 2020 году тактические учения с боевыми стрельбами с объединениями ПВО, особенности проведения учений на текущий год, организация эксплуатации вооружения, военной и специальной техники ПВО, результаты работы по созданию, перспективы развития и особенности применения новейшей и модернизированной военной техники и другие.

Во второй и третий день конференции будут проведены заседания по секциям и направлениям.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Конференции , ПРО , Воздушно-космические силы (ВКС)
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