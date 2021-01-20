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20.01.2021 (17:45)

С отдельным инженерным полком Балтийского флота проведено тактико-специальное учение на полигоне

В преддверии Дня инженерных войск с отдельным инженерным полком Балтийского флота проведено тактико-специальное учение на полигоне. В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц специальной техники.

В ходе учения военные инженеры Балтийского флота навели мосты на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка ПМП, провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава на наличие взрывоопасных предметов, при этом применялись миноискатели «Коршун», а также защитные костюмы сапера «Сокол».

Кроме того, группами разминирования с помощью минно-розыскных собак были отработаны обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек.

При выполнении учебно-боевых задач инженерные дозоры отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Также в ходе учения военные инженеры задействовали робот «Кобра-1600» для проведения разведки, поиска и первичного изучения потенциально опасных объектов. Для выполнения таких задач робот оснащен набором видеокамер и механическим манипулятором — выдвижной стрелой с захватом, позволяющей поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов.

В завершение тактико-специального учения военнослужащие осуществили развертывание мобильной станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена», а также передвижной инженерной электростанции ЭД-30 АИ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска
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