20.01.2021 (17:35)

В Ивановской области в рамках лётно-методического сбора с летчиками военно-транспортной авиации прошли показные занятия

В г. Иваново прошел второй день лётно-методического сбора руководящего состава объединения, соединений и авиационных частей военно-транспортной авиации ВКС. Он включал в себя предварительную подготовку к предстоящим полётам. Проводились штурманские тренажи и тренажи по связи на проверку знаний и боеготовности личного состава, показные занятия на аэродроме. Особенностью данного мероприятия являлось то, что впервые рассматривались вопросы погрузки и десантирования новой техники БМД-4М.

Показные занятия на аэродроме были распределены по учебным местам. На одном отрабатывались вопросы погрузки, швартовки БМД-4М и подготовки авиационной техники к выполнению десантирования, где военнослужащие наглядно смогли увидеть загрузку БМД-4М в самолет Ил-76мд, оценить габариты боевой машины десанта и задать интересующие вопросы.

На втором учебном месте рассматривался порядок вынужденного покидания самолёта на земле и в воздухе. На практике были показаны действия экипажа при вынужденном покидании воздушного судна, для того чтобы усовершенствовать умения и навыки личного состава.

За проведением занятий лично наблюдал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

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