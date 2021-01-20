20.01.2021 (17:15)
Юные участники турнира по армейскому рукопашному бою из Моршанска Тамбовской области завоевали 17 наград
Юные досаафовцы Моршанского казачьего военно-патриотического спортивно-технического клуба имени Героя Советского Союза Н.И. Бореева из Тамбовской области приняли участие в турнире по армейскому рукопашному бою, который прошел в Воронеже.
Воспитанники тренеров Алексея Свечникова и Александра Егорова завоевали семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.
Из состава команды ДОСААФ России отличился Никита Клементьев, в активе которого две золотых медали. На счету Виктора Щеклейна, Станислава Челомодеева и Ивана Киреева тоже по две награды, одна из которых — высшей пробы.
Всего в соревнованиях приняли участие около 100 юных спортсменов из Воронежа, Новой Усмани, Липецка и Моршанска.
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