20.01.2021 (17:25)

Вертолётчики Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты

Летчики смешанной вертолетной эскадрильи морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты на военном аэродроме в поселке Донское Калининградской области.

В рамках выполнения учебно-боевых задач пилоты отработали взлет и посадку вертолетов Ка-27, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили поиск подводных лодок условного противника в дневное и ночное время. Экипажи вертолётов Ка-27ПС провели тренировки по поиску и эвакуации условно пострадавших из труднодоступной местности.

Учебно-тренировочные полеты проводились в сложных метеорологических условиях. Во время выполнения задач нижняя граница облаков составляла 150-200 метров до земли, видимость – не более полутора километров. Среди обязательных упражнений, которые выполнили пилоты – взлет, пилотирование в облаках, заход на посадку при установленном минимуме погоды.

В этом году экипажам вертолётов Ка-27 предстоит принять участие в ротных и батальонных тактических учениях, в зачетном тактическом учении группировки сил флота, а также в дальних походах кораблей Балтийского флота в различные районы Мирового океана.

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