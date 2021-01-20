20.01.2021 (16:55)

Саперы ЦВО в 2020 году очистили около 600 га полигонного фонда от взрывоопасных предметов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году очистили от взрывоопасных предметов около 600 га полигонного фонда. К работам привлекались более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

Как сообщил начальник инженерных войск ЦВО, инженерные подразделения округа в 2020 году также освоили сложный способ добычи и очистки воды в степных районах и развертывание системы энергообеспечения, способной запитать город с населением в 100 тыс. человек.

Справочно:

21 января в России отмечается День инженерных войск, установленный Указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года. Указом президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» День инженерных войск отнесен к памятным дням России.

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