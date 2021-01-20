20.01.2021 (15:50)

Более 20 подрывных команд ЦВО будет задействовано для борьбы с половодьем в 2021 году

Более 20 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) будет сформировано для борьбы с паводками в 2021 году. Об этом сообщил начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.

«В текущем году 13 подрывных и 9 эвакуационно-спасательных команд из состава инженерных подразделений ЦВО будет сформировано для борьбы паводками и их последствиями. В состав команд войдет более 300 военнослужащих и около 80 единиц специальной техники», - заявил генерал-майор Дмитрий Коруц.

Он добавил, что подготовленный расчет сил и средств позволит противостоять природным бедствиям, связанным с весенним половодьем на территории Приволжского, Уральского и Сибирского Федеральных округов.

Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

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