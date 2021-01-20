Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.01.2021 (16:45)

Более 1000 военнослужащих ЦВО в Сибири приступили к подготовке к конкурсу АрМИ–2021 «Отличники войсковой разведки»

Более 1000 военнослужащих разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва, приступили к подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр–2021.

Войсковые разведчики отрабатывают нормативы по посадке и высадке из вертолета, выполняют стрельбы из различных видов оружия, совершенствуют навыки рукопашного боя и вождения боевых машин пехоты в сложных условиях местности, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады.

При подготовке к соревнованиям применяются средства имитации для создания условий, максимально приближенных к боевым.

В ходе всеармейского конкурса участникам предстоит проявить свое мастерство в пяти этапах таких, как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба», и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач».

Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЦВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне соединения и объединения. Право участия в международном этапе получит команда, победившая на всеармейском этапе соревнования.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Новый инженерно-саперный полк в Тюменской области обеспечит дублирование переправ на пяти крупнейших реках Сибири
Более 20 подрывных команд ЦВО будет задействовано для борьбы с половодьем в 2021 году
Инженеры российской военной базы в Таджикистане в 2021 году получат современный комплект фортификации
На российской военной базе в Таджикистане началась вакцинация от коронавирусной инфекции

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Отличники войсковой разведки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false