20.01.2021 (16:45)

Более 1000 военнослужащих ЦВО в Сибири приступили к подготовке к конкурсу АрМИ–2021 «Отличники войсковой разведки»

Более 1000 военнослужащих разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва, приступили к подготовке к конкурсу «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр–2021.

Войсковые разведчики отрабатывают нормативы по посадке и высадке из вертолета, выполняют стрельбы из различных видов оружия, совершенствуют навыки рукопашного боя и вождения боевых машин пехоты в сложных условиях местности, выход разведывательного отделения в тыл условного противника и проведение разведывательной засады.

При подготовке к соревнованиям применяются средства имитации для создания условий, максимально приближенных к боевым.

В ходе всеармейского конкурса участникам предстоит проявить свое мастерство в пяти этапах таких, как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба», и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач».

Лучшие разведывательные подразделения воинских частей ЦВО примут участие в отборочных конкурсах на уровне соединения и объединения. Право участия в международном этапе получит команда, победившая на всеармейском этапе соревнования.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи радиационной, химической и биологической защиты.

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