20.01.2021 (16:30)

Новый инженерно-саперный полк в Тюменской области обеспечит дублирование переправ на пяти крупнейших реках Сибири

Единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк, который был сформирован в конце 2020 года в городе Ишим Тюменской области, обеспечит дублирование переправ через пять крупных рек Сибири. Всего боевые возможности инженерных войск ЦВО с созданием полка повысились почти на 20%. Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

«Появление в данном регионе нового формирования позволило не только обеспечить дублирование переправ в регионе через стратегические мосты на пяти крупных водных преградах - реках Тобол, Енисей, Обь, Иртыш и Ангара, но и, нарастить боевые возможности инженерных войск ЦВО на 18 процентов, а боевые возможности общевойсковому объединению – на 46 процентов», – заявил генерал-майор Дмитрий Коруц.

Он добавил, что полк почти на 100% укомплектован современными образцами военной и специальной техники. В 2021 году по гособоронзаказу запланировано поступление 9 единиц перспективных средств инженерного вооружения. «Это поставка тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 и экскаваторов ЭОВ-3523, что заметно снизит сроки выполнения будущих задач по оборудованию переходов через узкие преграды, разработки грунтов при фортификационном оборудовании районов расположения войск», - уточнил генерал-майор Дмитрий Коруц.

Начальник инженерных войск ЦВО добавил, что в летнем периоде обучения полк примет участие в своем первом тактико-специальном учении. Затем подразделения полка будут участвовать в двустороннем тактическом учении 2-й гвардейской и 41-й общевойсковых армий.

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