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20.01.2021 (15:30)

Танкисты армейского корпуса Черноморского флота выполнили учебные стрельбы на полигоне в Крыму

Экипажи танков Т-72Б3 армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в составе танковой роты приступили к проведению танковых учебных стрельб на полигоне Ангарский.

Стрельбы прошли в соответствие с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.

Танкисты выполняли стрельбы с позиции и в движении по пересеченной местности в ходе условного встречного боя.

Также экипажи танков выполнили учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.

Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

В связи со сложными погодными условиями в Крыму для личного состава, выполняющего задачи в рамках плановых занятий боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Танковые войска , Танки , Южный военный округ
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