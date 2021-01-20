20.01.2021 (15:30)
Танкисты армейского корпуса Черноморского флота выполнили учебные стрельбы на полигоне в Крыму
Экипажи танков Т-72Б3 армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) в составе танковой роты приступили к проведению танковых учебных стрельб на полигоне Ангарский.
Стрельбы прошли в соответствие с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны.
Танкисты выполняли стрельбы с позиции и в движении по пересеченной местности в ходе условного встречного боя.
Также экипажи танков выполнили учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника.
Отдельным эпизодом боевой подготовки танкистов стала отработка тактики действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.
В связи со сложными погодными условиями в Крыму для личного состава, выполняющего задачи в рамках плановых занятий боевой подготовки в полевых условиях, оборудованы дополнительные места обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между занятиями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячего чая.