20.01.2021 (15:20)

Инженеры российской военной базы в Таджикистане в 2021 году получат современный комплект фортификации

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений российской военной базы в Таджикистане получат в 2021 году современный фортификационный комплект «Блокпост» и сопутствующую технику для его возведения. Об этом сообщил начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Дмитрий Коруц.

«В текущем году «Блокпост» спланирован к поставке в распоряжение инженерного подразделения 201-й военной базы. Он состоит из комплектов габионов (быстровозводимых конструкций) насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также фронтальных погрузчиков МДСУ-3500, позволяющих сократить время возведения блокпоста до 12 часов», – заявил генерал-майор Дмитрий Коруц.

Комплект предназначен для обеспечения контрольно-пропускного режима на дорогах, в том числе в труднодоступной местности, а также для защиты личного состава от стрелкового оружия и осколков гранат.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база -- крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах -- Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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