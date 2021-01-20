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20.01.2021 (15:40)

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ завершился открытый чемпионат по офицерскому троеборью

На полигоне Раевский и в плавательном бассейне «Атлант» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ завершился открытый чемпионат по офицерскому троеборью, в котором приняли участите около 50 офицеров.

«Соревнования проводились по различной программе исходя из возрастных групп участников. В первой возрастной группе соревновались офицеры до 30 лет, которым предстояло совершить 30 выстрелов из пистолета Макарова, проплыть 300 метров в бассейне и пробежать три километра. Офицерам второй возрастной группы, куда входят военнослужащие от 30 до 40 лет, было необходимо совершить по 20 выстрелов из пистолета Макарова, проплыть 200 метров в плавательном бассейне и пробежать два километра. А в третей возрастной группе (старше 40 лет) офицеры выполнили по 10 выстрелов из пистолета, проплыли 100 метров и преодолели дистанцию кросса в один километр», — сообщил помощник командира соединения по физической подготовке подполковник Григорий Ткач.

Первое место в командном зачете заняла команда гвардейского артиллерийского полка из Анапы, вторыми стали военнослужащие отдельного гвардейского батальона связи, на третьем месте — военнослужащие гвардейского зенитного ракетного полка из Новороссийска.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда соединения для участия в чемпионате Воздушно-десантных войск по летнему офицерскому троеборью.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-прикладной спорт , Спорт , Соревнования
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