20.01.2021 (16:00)

Отряд кораблей Северного флота завершил деловой заход в Алжир

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Касатонов», завершил деловой заход в город-порт Алжир — столицу одноимённого государства в Северной Африке.

Помимо фрегата в иностранный порт также зашел океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

В дальнейшем отряд кораблей Северного флота продолжит движение по акватории Средиземного моря в восточном направлении.

В соответствии с программой делового захода с российскими моряками встретился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Игорь Беляев.

Накануне, 19 января, российская военная делегация также совершила протокольный визит к командованию Центральным военно-морским районом Военно-морских сил Алжира.

За время пребывания в иностранном порту фрегат и спасательный буксир Северного флота пополнили запасы пресной воды и продовольствия, морякам было предоставлено время для отдыха.

Для экипажа фрегата «Адмирал флота Касатонов» это первое посещение иностранного порта с начала дальнего похода. В дальнейшем он совершит ещё несколько деловых заходов порты стран средиземноморского региона.

Посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества.

Дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря 2020 года. За это время корабль прошел более 4 тыс. морских миль.

Справочно:

«Адмирал флота Касатонов» — российский многоцелевой фрегат проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Корабль построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В преддверии Дня Военно-Морского Флота, 21 июля 2020 года, на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота — самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, в составе которого в настоящее время действуют два фрегата данного проекта.

Фрегаты данного проекта вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

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