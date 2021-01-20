20.01.2021 (15:00)
Экипажи БМП-2 отдельного соединения ВДВ из Улан-Удэ выполнили контрольное упражнение по вождению боевых машин
На танкодроме полигона Сосновый бор в Бурятии с экипажами боевых машин пехоты БМП-2 десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ проведено занятие по вождению техники с выполнением контрольного упражнения.
Механики-водители выполнили зачетное упражнение по вождению БМП-2, в ходе которого преодолели различные препятствия, среди которых колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывных заграждениях и другие.
Кроме того, в ходе занятия были отработаны нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технической жидкости, установке приборов ночного видения и постановке техники на железнодорожную платформу.
Весь личный состав, привлекавшийся к контрольному занятию, выполнил нормативы на оценку «хорошо» и «отлично».