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20.01.2021 (15:00)

Экипажи БМП-2 отдельного соединения ВДВ из Улан-Удэ выполнили контрольное упражнение по вождению боевых машин

На танкодроме полигона Сосновый бор в Бурятии с экипажами боевых машин пехоты БМП-2 десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ проведено занятие по вождению техники с выполнением контрольного упражнения.

Механики-водители выполнили зачетное упражнение по вождению БМП-2, в ходе которого преодолели различные препятствия, среди которых колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывных заграждениях и другие.

Кроме того, в ходе занятия были отработаны нормативы по технической подготовке, установке аккумуляторной батареи, проверке технической жидкости, установке приборов ночного видения и постановке техники на железнодорожную платформу.

Весь личный состав, привлекавшийся к контрольному занятию, выполнил нормативы на оценку «хорошо» и «отлично».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Воздушно-десантная подготовка
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