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20.01.2021 (14:40)

В армейском корпусе Балтийского флота проводится тренировка по связи

В общевойсковом объединении Балтийского флота, дислоцированном в восточной части Калининградской области, проводится плановая тренировка систем управления войсками.

В ходе мероприятия боевой подготовки связисты отрабатывают нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению подвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных линий и организацией беспроводных каналов связи.

Основной задачей тренировки является отработка организации и обеспечения устойчивых каналов всех видов связи с вышестоящими штабами.

Всего в мероприятии принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники. Тренировка продлится до конца текущей недели.

Итогом занятий для командного состава соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота станет выработка единых подходов к управлению подразделениями при выполнении задач по предназначению с учетом современных требований и быстроменяющейся обстановки.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Войска связи
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