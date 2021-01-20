20.01.2021 (14:20)
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары стал серебряным призером Кубка России по конькобежному спорту
В Челябинске завершились соревнования по конькобежному спорту «Кубок России по многоборьям» среди мужчин и женщин.
В турнире приняли участие спортсмены из 24 регионов страны, которые разыгрывали путевки для участия в чемпионате России по многоборьям.
В мужском классическом многоборье «серебро» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) Даниил Чмутов с суммой очков 159,191. В первый день соревнований он стал четвертым в двух дистанциях — 500 и 5000 м.; во второй — третьим на 1500 и четвертым на 10000 м. В сумме классического многоборья это дало ему серебряную медаль.
Благодаря высокому результату армеец обеспечили себе попадание на чемпионат России по многоборьям, который пройдёт в марте в Иркутске.
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