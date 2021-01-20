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20.01.2021 (13:40)

Военные инженеры ЦВО на учении в Кузбассе сорвали масштабное наступление условного противника

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Инженерно-саперные подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Кемеровской области, которое прошло в преддверии 320-летия со дня создания инженерных войск, сорвали наступление превосходящих сил условного противника.

По замыслу мероприятия, военные инженеры совершили многокилометровый марш в район выполнения задач на штатной боевой технике.

Далее специалисты провели инженерную разведку местности по обнаружению взрывоопасных предметов с применением современных миноискателей, в том числе искателей взрывных устройств «Коршун» и миноискателей ИМПС, в ходе которой отразили нападение условного противника. Затем военнослужащие подготовили позиции для огневых средств и стрелкового оружия.

В завершение учения военные инженеры отработали создание колонных путей, применив инженерные машины разграждения ИМР-2, тем самым обеспечив безопасный проход мотострелковым подразделениям на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР.

В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Инженерные войска
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