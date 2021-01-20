20.01.2021 (13:20)

Первые 50 человек из командного и профессорского состава Челябинского филиала ВВА завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первые 50 человек из командного и профессорского состава Челябинского филиала ВВА завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции

Первые 50 человек из числа профессорско-преподавательского, командного и переменного состава Челябинского филиала Военно-воздушной академии (ВВА) имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры преподаватели прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта. Также с военнослужащими провели беседы, в ходе которых рассказали о COVID-19 и воздействии препарата на организм человека. Каждый вакцинируемый подписал добровольное согласие на введение компонентов вакцины.

В ближайшее время в вуз поступит партия из 450 доз препарата для преподавателей и переменного состава.

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