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20.01.2021 (13:20)

Первые 50 человек из командного и профессорского состава Челябинского филиала ВВА завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции

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Первые 50 человек из числа профессорско-преподавательского, командного и переменного состава Челябинского филиала Военно-воздушной академии (ВВА) имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры преподаватели прошли необходимый медицинский осмотр у терапевта. Также с военнослужащими провели беседы, в ходе которых рассказали о COVID-19 и воздействии препарата на организм человека. Каждый вакцинируемый подписал добровольное согласие на введение компонентов вакцины.

В ближайшее время в вуз поступит партия из 450 доз препарата для преподавателей и переменного состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Военное образование
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